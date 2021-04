Lazio, la carica della società: "Pronti per una settimana ricca di impegni!!" -FOTO

Vittoria contro il Benevento già alle spalle. La Lazio si prepara ad affrontare la settimana che con molta probabilità deciderà molto della sua stagione. Giovedì l'impegno contro il Napoli, diretta concorrente per la Champions League, e lunedì sera contro il Milan di Pioli all'Olimpico. Insomma sette giorni che saranno decisivi e la Lazio è più pronta che mai come conferma il post pubblicato dalla società sui propri canali social: "Pronti per una settimana ricca d’impegni!".

