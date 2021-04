Superlega, i tifosi inglesi si muovono: "Assolutamente contrari, pronti al boicottaggio"

SUPERLEGA NEWS - L'annuncio della creazione della Superlega da parte di dodici club europei ha scosso il mondo del calcio. Le società hanno annunciato la nascita di questa nuova competizione e le reazioni sono state immediate. Se UEFA e FIFA hanno condannato la scelta, ora anche i tifosi si schierano contro questa novità. In particolare in Inghilterra i gruppi organizzati hanno fatto sentire la propria voce. I sostenitori di Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham hanno emesso comunicati in cui condannano le decisioni prese dai rispettivi club. Oltre alle reazioni contrarie sui social, anche gli affezionati dello stadio girano le spalle alle rispettive squadre. In particolare 1894 ( City) e Spirit of Shankly (Liverpool) hanno già "minacciato" azioni e prese di posizioni importanti contro i loro stessi club. Il boicottaggio assoluto è una minaccia importante e ch potrebbe cambiare pesantemente le carte in tavola.