Lazio, la coppia Patric-Romagnoli funziona: la difesa è blindata

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra le note liete della Lazio di inizio stagione c'è senz'altro la fase difensiva, che a differenza del recente passato sembra garantire maggiore solidità. Lo scorso anno infatti soprattutto nella prima fase di stagione la formazione di Sarri ha subito davvero tanto dando l'impressione di non aver trovato ancora una quadra in tal senso. Nel girone di ritorno la situazione è decisamente migliorata, ma alla fine l'aquila ha chiuso il campionato con 58 reti subite. Davvero troppe per una formazione che ambisce a stare nei piani alti della classifica. Anche per questo la società ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi sul mercato proprio nella ricerca di centrali difensivi. Gli arrivi di Romagnoli, Casale e Gila e il rinnovo di Patric hanno dato nuova linfa al reparto e i risultati si sono già visti in queste prime due partite di campionato. Appena un gol subito tra l'altro su calcio di rigore. Ma a prescindere dai numeri, finalmente la squadra ha dato l'impressione di avere maggiore sicurezza nel difendersi. Merito anche del lavoro dei centrocampisti e dei ripiegamenti degli esterni, così come voluto da mister Sarri. La coppia composta da Patric (tra i migliori contro il Torino) e Romagnoli ha già una buona intesa e sembra ben amalgamata. Un aspetto che mancava ai biancocelesti che devono ripartire proprio da questo particolare che nel corso di un'annata lunga ed anomala può fare la differenza.