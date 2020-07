Lazio, la dedica dei tifosi a Zanardi: "Non mollare!" - FOTO

Un pomeriggio emozionante per i tifosi della Lazio che si sono dati appuntamento a Formello per scortare la squadra fino allo stadio Olimpico. Il corteo ha poi proseguito il suo cammino a Ponte Milvio tra cori, bandiere al vento e striscioni. Tra i tanti non poteva non esserci un pensiero anche per Alex Zanardi, ancora ricoverato in gravi condizoni all'ospedale di Siena. Questo lo striscione esposto: "Alex Zanardi non mollare!".