Lazio, la fine della favola Akpa-Akpro: da sorpresa a esubero da piazzare

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La parabola di Jean-Daniel Akpa-Akpro alla Lazio è chiaramente in fase calante. Arrivato nell'estate 2020 nella campagna di rafforzamento in vista del ritorno in Champions League, inizialmente sembrava essere il colpo a sorpresa in pieno stile Tare. Il gol al Borussia Dortmund nella prima partita della massima competizione europea sembrava il preludio ad una favola tutta a tinte biancocelesti. Successivamente pur non trovando la via della rete ha dato il suo contributo soprattutto nella fase in cui l'allora squadra di Inzaghi fu falcidiata dal covid, riducendo la rosa a disposizione a 12-13 elementi per circa un mese. Lentamente è sparito dai radar, collezionando più che altro qualche apparizione a gara in corso. Con l'arrivo di Sarri sembrava poter continuare su questo trend, ma dopo alcune presenze nella prima fase di stagione è praticamente sparito nella seconda anche a causa di alcune vicissitudini personali. Quest'anno non sembra essere più nei piani del tecnico toscano che vorrebbe dei profili di maggior spessore per il reparto nevralgico del campo. Infatti potrebbe essere inserito in qualche trattativa per portare alla Lazio altri rinforzi.