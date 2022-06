Calciomercato Lazio, Caputo pista viva: anche Akpa Akpro nella trattativa?

Un attaccante come vice Immobile è uno degli obiettivi della Lazio, la pista Caputo è ancora in piedi e Akpa Akpro può rientrare nella trattativa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prosegue la ricerca al vice Immobile, un profilo in grado di farsi trovare pronto nelle occasioni in cui Ciro non è in campo o ha bisogno di rifiatare. La Lazio ha una lista di nomi in cui rientrano Dries Mertens, Jovane Cabral e Francesco Caputo. Quest'ultimo sembrava essere una pista tramontata, ma in questi giorni, come raccontato dalla nostra redazione, si sarebbe riaperta. Nonostante il futuro dell'attuale proprietà sia in bilico, secondo Tuttosport, le parti avrebbero avuto dei contatti e nelle prossime settimane potrebbero essercene degli altri. "Ciccio" Caputo è un nome promosso da Sarri, vede in lui un profilo in grado di potersi inserire rapidamente nei suoi dettami tattici, nonostante lo spazio limitato. Lo stesso attaccante ex Sassuolo sembrerebbe disposto a venire a Roma, anche se nel ruolo di riserva.

AKPA AKPRO COME CONTROPARTITA? - Per arrivare a Caputo, sempre secondo il quotidiano, la Lazio sarebbe disposta ad offrire una contropartita, con l'obiettivo di abbassare la richiesta economica della Samp. Il nome pensato dai biancocelesti è quello di Jean-Daniel Akpa Akpro, giocatore ormai fuori dal progetto. L'ivoriano sta cercando una nuova squadra, mentre la Lazio vuole liberarsi del suo ingaggio e far entrare un altro centrocampista. I presupposti da una parte ci sono, ma quello che conta, in attesa di conferme sulla notizia, è capire se la Sampdoria sarà disposta a ingaggiare Akpa e liberarsi del suo attaccante titolare.