Calciomercato Lazio, Caputo pista mai tramontata: i dettagli

Una pista che sembrava abbandonata e che invece era rimasta semplicemente sottotraccia. Francesco Caputo è ancora in orbita Lazio, non è stato scartato. L’attaccante piace molto a Sarri, il tecnico l’aveva indicato alla società come perfetto vice Immobile. L’ex Sassuolo è gradito perché ha caratteristiche molto simili a quelle di Ciro, esperienza e non ha pretese di titolarità. L’operazione con la Samp sembrava essersi arenata, troppo alta la richiesta di tre milioni dei liguri, ma occhio a dare per sfumata la trattativa. Si può riaccendere d’improvviso, cercando di abbassare la domanda blucerchiata, portarla intorno al milione e mezzo di euro, convincendo il Doria a liberarsi di un ingaggio importanti per i parametri societari. Caputo può tornare di moda, anche perché Cabral non convince a pieno Sarri e nemmeno Lotito che considera troppi i 5 milioni chiesti dallo Sporting. E Mertens? È una pista da monitorare, ma che comporta costi alti per ingaggio e commissioni e il giocatore belga - se dovesse rompere definitivamente con il Napoli - potrebbe essere allettato dalle proposte provenienti dall’estero. Per questo Caputo può tornare in auge in casa biancoceleste. Sarri aspetta, ha messo il vice Immobile tra le priorità e Caputo sarebbe opzione gradita.

