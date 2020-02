Lazio, la formazione settimanale di 433: Milinkovic scelto a centrocampo - FOTO

Un bullo a centrocampo: Milinkovic ha nascosto il pallone all'Inter, 90 minuti di applausi per lui. Sombreri, giocate da fuoriclasse, stop impossibili. Il sergente ha sfornato tutto il repertorio, costringendo i nerazzurri ad ammirare in bambola i suoi colpi da maestro. Per questo motivo è stato inserito nella formazione della settimana dal portale 433. Impossibile non schierarlo, il serbo ha fatto stropicciare gli occhi a uno stadio intero. E non solo.

