Lazio, La Gazzetta dello Sport: “Quattro esclusi per la sfida col Bruges”

C'è preoccupazione in casa Lazio in vista della trasferta di Champions di domani contro il Bruges. In attesa di comunicati ufficiali da parte della società La Gazzetta.it lancia l'indiscrezione secondo la quale Immobile, Luis Alberto, Anderson e Lazzari sono stati esclusi dalla trasferta. La paura è che ci sia un focolaio Covid all'interno del gruppo squadra.

Come riporta l'Ansa Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson non sono partiti per il Belgio. I quattro sono stati esclusi dalla lista dei convocati. A loro si aggiunge anche Andreas Pereira. I quattro erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall'Uefa a 48 ore dalla gara

