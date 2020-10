Lazio, pronti i rinnovi per Acerbi e Akpa Akpro: nei prossimi giorni l'incontro con la società

La Lazio si muove per blindare i suoi pezzi pregiati. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Francesco Acerbi e Jean Daniel Akpa Akpro avrebbero trovato l'intesa per il rinnovo con i biancocelesti. Il difensore aveva avuto delle frizioni con la società, ma ora tutto è risolto e l'ex Sassuolo è pronto ad avere un ruolo da protagonista con i capitolini per i prossimi anni: contratto da 2,5 milioni fino al 2025. Il centrocampista ivoriano invece ha convinto tutti con le sue prestazioni, condite dal gol in Champions contro il Borussia Dortmund. Per lui previsto un aumento da 300mila a 800mila euro a stagione. In questi giorni Federico Pastorello, agente dei due calciatori, si recherà a Roma dove incontrerà il presidente Lotito per mettere tutto nero su bianco.

Lazio, fiato sospeso per le assenze a Formello: oggi l'esito dei tamponi

Milan - Roma, Pioli: “L’errore di Giacomelli? No comment”

TORNA ALLA HOME PAGE