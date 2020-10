Milan - Roma, Pioli: “L’errore di Giacomelli? No comment”

Milan - Roma finisce 3-3. Una partita divertentissima destinata a far parlare di sé soprattutto per gli errori arbitrali. Giacomelli, infatti, commette due errori abbastanza grossolani concedendo due rigori piuttosto dubbi senza nemmeno consultare il Var. Il primo per un presunto fallo di Bennacer su Pedro e il secondo, quasi a compensare, per un intervento di Mancini su Calhanoglu. A fine partita, il tecnico dei rossoneri Pioli ha commentato così il match ai microfoni di Sky Sport: "È inutile nasconderlo. I miei giocatori non erano soddisfatti. C’è il rimpianto di non essere riusciti a vincere una partita in cui siamo andati tre volte in vantaggio. Dobbiamo continuare così, questa è la strada giusta. Gli errori arbitrali di Giacomelli? No comment".