Lazio, la lista dei 100 giocatori più costosi al mondo: c'è un biancoceleste

Il noto portale di calciomercato, Transfermarkt, ha pubblicato la lista dei cento giocatori più costosi del mondo e in classifica è presente un calciatore della Lazio. Ma andiamo con ordine. La graduatoria di Transfermarkt prende in considerazione le valutazioni proposte dal sito stesso e che si basano non sulle cifre richieste dai vari presidenti, ma da alcuni parametri di studio che sono l’età, le presenze in nazionale, quelle nelle competizioni internazionali con i club, i traguardi raggiunti, i trofei già vinti e l’aspettativa di crescita del giocatore in questione e altri termini di analisi. La classifica vede all’ultimo posto, cioè al centesimo, Naby Keita del Liverpool che viene valutato 50 milioni di euro. Stesso prezzo per Rice del West Ham, Lo Celso del Tottenham, Alaba del Bayern e Richarlison dell’Everton. Poco più su, a quota 55 milioni, ecco Courtois, Cancelo, Torreira e Donnarumma. Vengono valutati 60 milioni diversi profili tra cui quelli di Isco, Bale, Kroos, Gnabry, Allan, Asensio, Kepa, Mahrez, Skriniar, Robertson, Bruno Fernandes, Coman, Chiesa, Pulisic e Fabian Ruiz. Alla posizione numero 57 troviamo l’unico laziale in classifica, è Milinkovic-Savic che Transfermarkt valuta 65 milioni di euro. Una valutazione che certo piacerà poco a Lotito che per il serbo ha sempre chiesto tra i 90 e i 100 milioni. SMS condivide il prezzo con Lewandowski, Jorginho, De Gea, Aguero, Werner, Insigne e Marquinhos. In testa ai top 100 c’è Kylian Mbappe che oggi costa - secondo Transfermarkt - ben 200 milioni. Al secondo posto un altro attaccante del PSG, quel Neymar che di milioni ne vale 180. Chiude il podio Salah con un cartellino da 150 milioni. In top ten presenti anche Kane, Hazard, Messi, Sterling Griezmann De Bruyn e Mané: tutti oscillano tra i 150 e i 120 milioni. Per trovare Cristiano Ronaldo invece bisogna scendere al 26esimo posto: Transfermarkt lo valuta 90 milioni. C’è Milinkovic dunque a tenere alto il nome della Lazio nella lista dei magnifici 100 del sito più importante di calciomercato. Lazio che è pure l’unica squadra della Capitale citata nella classifica.

