Lazio, occhio al rientro dalla sosta: vietato sbagliare

E ora è di nuovo campionato, la Lazio sfida il Sassuolo dopo la pausa per le Nazionali. C’è da evitare l’intoppo, di fermarsi subito come spesso è successo nelle ultime stagioni. Insomma, serve vincere. Perché per ritrovare una vittoria di ritorno da una pausa, bisogna risalire addirittura al 2016: 20 novembre, 13esima giornata, biancocelesti vittoriosi sul Genoa per 3-1 all’Olimpico con i gol di Felipe Anderson, Biglia e Wallace. Quest’anno con la pausa di settembre è arrivata la sconfitta contro la SPAL (2-1) e dopo quella di ottobre pareggio in extremis per 3-3 contro l’Atalanta. La Lazio vuole vincere per continuare a stare in alto in classifica. Vietato passi falsi.

