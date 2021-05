Lazio, la Nord saluta Inzaghi e la moglie Gaia ringrazia - FOTO

Non è stato un addio digerito da tutti allo stesso modo quello di Simone Inzaghi alla Lazio, per i tanti anni passati insieme e per la modalità brusca e sbrigativa con cui è avvenuto. La Curva Nord si è espressa con uno striscione augurando un in bocca al lupo al mister per la sua nuova avventura sulla panchina dell'Inter, un gesto che la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, ha voluto sottolineare sui suoi profili social, ringraziando gli autori. L'amarezza resta, ma nessuno dimentica quanto di buono fatto nei tanti anni passati in biancoceleste da Inzaghi.