Lazio, lo striscione della Nord per Inzaghi: "Hai dato voce e cuore" - FOTO

Giorno di saluti in casa Lazio. Da qualche ora, infatti, sui social sono stati pubblicati dei messaggi per Simone Inzaghi. Da Acerbi a Immobile, passando per Luis Alberto e Adekanye: i protagonisti biancocelesti stanno ringraziando e augurando il meglio al proprio ex tecnico. Alle loro parole si è aggiunto lo striscione degli 'Ultras Lazio', apparso questa sera in zona Corso Francia: "Hai dato voce e cuore per la Lazio. In bocca al lupo, mister". Il secondo messaggio è, invece, molto duro e rivolto direttamente a Claudio Lotito: "Lotito carabiniere. La Nord ti schifa".

