Lazio, il messaggio di Adekanye per Inzaghi: "Una fortuna aver lavorato ai tuoi ordini" - FOTO

Anche Adekanye, che ha appena concluso la sua esperienza in prestito all'ADO Den Haag, ha voluto dedicare un messaggio a Simone Inzaghi. Condivisa una foto in compagnia del tecnico, l'attaccante ha scritto: "Mister, mi considero molto fortunato per aver lavorato ai tuoi ordini alla Lazio, ho imparato molto da te. Al tuo fianco sono cresciuto come persona e come calciatore. Grazie per avermi dato l'opportunità di realizzare il mio sogno. In bocca al lupo".

Nazionale, la carica di Immobile in vista del raduno: “Forza Azzurri” - FOTO

Lazio, Lucas Leiva e gli auguri a Gerrard: “Leggenda” - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE