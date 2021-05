Nazionale, la carica di Immobile in vista del raduno: “Forza Azzurri” - FOTO

Manca sempre meno all'inizio del prossimo Europeo, che, per l'Italia, si aprirà con il match dell'Olimpico contro la Turchia in programma l'11 giugno alle 21. Nel pomeriggio, il ct Mancini ha stilato e reso nota la lista dei 28 giocatori che faranno parte del raduno a Roma prima di Euro2020 nella quale ci sono ovviamente anche Immobile e Acerbi. L'allenatore dovrà prendere un'ulteriore decisione escludendo altri due calciatori dall'elenco. Intanto, l'attaccante della Lazio ha suonato la carica in vista dell'importante competizione che attende la Nazionale. Tra le storie Instagram di Ciro, c'è la lista dei convocati con il messaggio: "Forza Azzurri".