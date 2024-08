Lazio, la nuova stagione è alle porte: il video della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Vigilia di Lazio-Venezia, poche ore all'esordio in campionato della squadra di Baroni. Appuntamento domenica sera ore 20:45 allo Stadio Olimpico. C'è grande attesa per il nuovo ciclo biancoceleste. Attesa un'ottima cornice di pubblico per la prima giornata. La società scalda l'ambiente. Sui social è apparso un video di presentazione alla stagione 2024/25 che raccoglie trionfi, gol e successi della Lazio nel corso della sua storia: "Dal 1900 e per sempre".