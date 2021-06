Lazio, la Paideia si rivoluziona: il nuovo polo internazionale all’avanguardia

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - La Paideia apre un ospedale internazionale privato all'avanguardia in Italia. Il nuovo polo si trovera in via G. Fabbroni (zona Flaminia) e continuerà a essere un punto di riferimento per la Lazio.

La clinica Paideia evolve. Dopo anni di collaborazione, la Lazio vedrà modificarsi il suo punto di riferimento in ambito sanitario. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la struttura situata in zona Collina Fleming dovrebbe cambiare la sua collocazione e rinnovarsi totalmente. Lo stabile, per volere della famiglia De Angelis, che ne detiene la proprietà, verrà riconvertito in un polo residenziale. Dalla clinica verranno ricavati degli appartamenti che saranno poi venduti a privati: la decisione è stata presa da circa un mese. La Paideia quindi si sposterà in zona Flaminia: la collaborazione con la Lazio andrà avanti in una nuova sede.

Pubblicato il 28/06