Lazio, la Seleco è fallita: ecco la nota del Tribunale di Milano

I più attenti lo avranno notato, il marchio Seleco non era presente sul retro della maglia biancoceleste nella finale di Coppa Italia. Al suo posto Igea Banca, uno sponsor esclusivo per la gara contro l'Atalanta. Il motivo della mancanza dello storico marchio, che fin dagli anni 80' ha accompagnato la Lazio per diverse stagioni, è il suo fallimento. La Seleco non esiste più, il Tribunale Ordinario di Milano ha dichiarato ieri la definitiva liquidazione della società triestina. Negli anni il marchio (fondato nel 1965) ha avuti alti e bassi numerosi, ma nel 2016 l'acquisizione della Twenty spa aveva fatto intuire il rilancio ad alti livelli del progetto, come confermava il ritorno come sponsor ufficiale della Lazio. Quest'anno invece, dopo aver acquisito il Pro Piacenza (prossimo anch'esso al fallimento) la spa si era limitata a sponsorizzare il retro della maglia dei biancocelesti, spostandosi come marchio principale della Salernitana. Adesso, il crack definitivo. A fondo pagina, ecco la nota del tribunale che certifica il fallimento.

Pubblicato il 17 maggio 2019 alle ore 17:22