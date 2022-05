Lazio, la Serie A celebra Immobile: "Letale per ogni difesa avversaria" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non poteva che essere lui, ancora una volta, il miglior attaccante della Serie A per la stagione 2021/2022. Ciro Immobile, 27 gol in stagione, è stato eletto MVP del campionato: nessuno ha segnato quanto il numero 17 biancoceleste che trionfa per la seconda volta in carriera. Insieme a lui anche Victor Osimhen (miglior U23), Mike Maignan (miglior portiere), Gleison Bremer (miglior difensore), Marcelo Brozovic (miglior centrocampista).

La Serie A sui social ha anche dedicato un post al bomber: "Un centravanti letale che fulmina qualsiasi difesa avversaria. Ciro Immobile è il Miglior Attaccante della SerieA TIM".