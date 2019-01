Lazio, la squadra è arrivata a Napoli: domani appuntamento al San Paolo - FOTO

L’amore che lega i tifosi biancocelesti alla Lazio non può essere abbattuto, nemmeno dalle distanze. I supporter del club capitolino non potranno partecipare alla trasferta di Napoli, ma non hanno rinunciato a caricare i propri beniamini prima della partenza: a Termini bagno di folla per gli uomini di Inzaghi. Dai social della società apprendiamo che la squadra, partita alle ore 17:50 da Roma, è arrivata finalmente a Napoli. Ora tutti sul pullman, domani alle ore 20:30 appuntamento allo Stadio San Paolo: non si può sbagliare.