Lazio, la tabella di marcia dopo Bologna programmata da Inzaghi

Si gioca a Bologna e poi, che si vinca o si perda, Simone Inzaghi decreterà lo sciogliete le righe. Due giorni di riposo per tutti, poi i Nazionali raggiungeranno le proprie selezioni e gli altri resteranno a Formello a lavorare agli ordini del mister. Insomma, come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, l'appuntamento è programmato per mercoledì pomeriggio, ore 15, nel centro sportivo biancoceleste. Si inizierà a macinare, una seduta al giorno fino a sabato dove potrebbe essere fissata anche un'amichevole con la Primavera di Menichini. La Lazio, terminato il match al Dall'Ara, deve già proiettarsi al termine della sosta: alla ripresa del campionato il gioco si farà duro, con Atalanta e trasferta a Celtic Park nell'arco di cinque giorni. Inzaghi programma tutto per il meglio, e intanto, spera che alla sosta ci si arrivi facendo il pieno di entusiasmo.

BOLOGNA - LAZIO, MIHAJLOVIC POTREBBE ESSERE IN PANCHINA

BOLOGNA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE