Lazio, la top 5 degli assist man nel 2020: Immobile e Milinkovic in testa

L'anno solare 2020 è stato particolare per la Lazio. Dalla delusione post lockdown, alla qualificazione ai gironi di Champions passando per la Scarpa d'Oro di Immobile e per l'approdo nelle migliori 16 Europa. Durante l'annata i migliori assist man tra le fila dei biancocelesti sono 2. Si dividono il primato in questa speciale classifica Immobile e Milinkovic con 6 passaggi vincenti. Uno in meno per Caicedo e Luis Alberto. Chiude la top 5 Correa con 4 assit in tutte le competizioni.

LA TOP 5 DEGLI ASSIST MAN DELLA LAZIO NEL 2020 IN TUTTE LE COMPETIZIONI

6 Immobile

6 Milinkovic

5 Caicedo

5 Luis Alberto

4 Correa