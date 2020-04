Lazio, Lacché (Media Sport Event): "Rinnovo Auronzo? Grande risultato, ne sono orgoglioso"

È arriva l'ufficialità: la Lazio svolgerà, per altri due anni, il ritiro precampionato nella splendida cornice di Auronzo di Cadore. Gianni Lacché, amministratore unico della Media Sport Event, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendo la propria felicità per il proseguimento della collaborazione: "Sono orgoglioso di annunciare il rinnovo di altri due anni con la Lazio per il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Per me è un grande risultato, la città è felice di continuare questa collaborazione in un momento difficile. Il sodalizio Lazio-Auronzo detiene il record di longevità in Serie A, arriveremo ad almeno 16 anni di fila di collaborazione. Ringrazio la Società per la fiducia, oltre che al comune di Auronzo di Cadore".

