Lazio, le prime 4 giornate di campionato: confronto tra Sarri, Inzaghi e Pioli

La Lazio ha ancora bisogno di tempo e lavoro per assimilare le idee di Maurizio Sarri. Nel mentre però la squadra biancoceleste ha ottenuto 7 punti nelle prime tre giornate di Serie A, un bottino non straordinario ma neanche negativo. Facendo un confronto con gli ultimi cinque campionati, tutti sotto la guida di Simone Inzaghi, soltanto in una occasione (stagione 2017-18) il cammino è stato migliore, in due uguale, in altre due peggiore. Se si allarga l'analisi alla gestione di Stefano Pioli, sia nella stagione 2014-15 che in quella successiva il numero di punti alla quarta giornata era inferiore. Nel corso del campionato 2015-16 ci fu anche l'avvicendamento tra Pioli e Inzaghi (dopo la 31° giornata) e nelle prime 4 partite con Simone la Lazio ha collezionato 6 punti. Di seguito tutti i numeri.

Lazio 2014-15: 3 punti;

Lazio 2015-16: 6 punti (prime 4 con Inzaghi: 6 punti);

Lazio 2016-17: 7 punti;

Lazio 2017-18: 10 punti;

Lazio 2018-19: 6 punti;

Lazio 2019-20: 7 punti;

Lazio 2020-21: 4 punti.

LAZIO, LE PAROLE DELL'EX CLUB MANAGER PERUZZI

STRAKOSHA, IL SOSTEGNO DEI TIFOSI DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO