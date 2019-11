Lazio-Lecce, Sticchi Damiani non molla: "Il rigore andava ripetuto" - VIDEO

A margine dell'incontro tra arbitri e club, il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, è tornato sulla polemica della mancata ripetizione del calcio di rigore in Lazio-Lecce. Queste le sue parole: "Mi fa piacere che la nostra protesta civile sia stata apprezzata anche nei toni. Metteremo per iscritto che c’è un contrasto regolamentare che bisogna risolvere. La spiegazione era l’unica possibile. Ripetizione del rigore? Quando c’è invasione o l’intervento del Var, come c’è scritto nel regolamento, invasione individuale o di un attaccante o di un difensore. Questo prevede il regolamento. La Var non può andare oltre o prevedere fattispecie che il regolamento non prevede".

