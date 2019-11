Rizzoli: "La spiegazione degli arbitri è fondamentale, a breve anche i dialoghi" - VIDEO

Al termine dell'incontro tra arbitri e club, in mixed zone si è presentato l'ex fischietto Nicola Rizzoli, che ha sottolineato alcuni punti ai microfoni dei giornalisti presenti: "La definiamo zona grigia perché il regolamento parla di braccia al di sopra delle spalle (zona rossa), braccia lungo il corpo (zona verde), poi c’è la zona in cui ci possono essere interpretazioni. Abbiamo spiegato che nelle altre due zone, cioè rossa e verde, dipende dalla geolocalizzazione del pallone. Mentre in tutte e due le grigie la dinamica, il movimento dei giocatori, l’attitudine, devono avere la loro importanza. Quindi sono cose che possono non essere chiare al 100%, ma rimarrà senza dubbio la capacità di valutazione degli arbitri. Spiegare settimanalmente gli episodi? È un progetto che stiamo valutando da tempo e su cui stiamo lavorando, abbiamo già ipotizzato come potrebbe essere e le razioni che potrebbe creare. Senza dubbio spiegare le situazioni può aiutare, non dico a stemperare, ma sicuramente a capire dove sono gli errori e dove sono le cose giuste. L’obiettivo in futuro, quando sarà pronta la control room, è quello di avere a disposizione anche i dialoghi, perché no, per essere più trasparenti possibile. Più lo siamo e più riusciamo a dare credibilità a questo sport".

LEGA CALCIO, SI DIMETTE MICCICHÉ

LE PAROLE DI RIZZOLI IN MIXED ZONE

