Lazio, Ledesma sarà il responsabile di una scuola calcio: Ledesma Academy Green Club

“Nel futuro quello che vorrei fare è allenare i giovani nelle scuole calcio. In questo momento non credo che da qui in avanti si presenti una situazione nuova che mi spinga a tornare a giocare, anche se non si sa mai”. Prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, Cristian Ledesma aveva rilasciato questa dichiarazione ai nostri microfoni. L'ex capitano biancoceleste era stato chiaro: la sua volontà era quella di insegnare calcio, con buona pace dei suoi scarpini, destinati alla pensione. E così è stato. Dalla prossima stagione Ledesma sarà il responsabile della scuola calcio del Green Club di Roma, che si chiamerà proprio Ledesma Academy Green Club, nella quale Cristian si occuperà dei ragazzi dai 5 ai 15 anni. Un sogno realizzato dunque, la carriera dell'ex laziale continua sul campo, ma con una nuova veste.

