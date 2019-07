Calciomercato Lazio, nuova offerta del Siviglia per Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO - Trovarsi è un caso, ritrovarsi una scelta. E così Luis Alberto e il Siviglia continuano a flirtare. L'amore del centrocampista per la sua Andalusia è noto a tutti e in questi mesi non sono mancati degli autentici messaggi d'amore. Lui e la moglie Patricia tornerebbero volentieri a casa anche se alla Lazio stanno benissimo. Il rapporto con Simone Inzaghi e la città è splendido nonostante durante l'anno non sia mancato qualche rimprovero per la troppa pressione dell'ambiente nei suoi confronti. Dall'altro lato gli spagnoli riabbraccerebbero volentieri il Mago, che con la maglia biancorossa è cresciuto. Il ritorno di Monchi e l'arrivo di Lopetegui non hanno fatto altro che avvicinare le parti. Il diesse conosce Luis Alberto da quando era poco più che un bambino, mentre il tecnico ha allenato il dieci biancoceleste quando era ct della Spagna. Il feeling insomma c'è, ma manca l'intesa economica. La Lazio ha blindato Luis Alberto con Inzaghi che ha chiesto la permanenza di lui e di Milinkovic Savic (o di almeno uno dei due). Il club accetterebbe di far partire l'iberico o il serbo solo per offerte irrinunciabili. Il Siviglia giudica alte le pretese dei capitolini, ma non demorde

NUOVA OFFENSIVA - La cessione di Sarabia al Psg (l'ufficialità è arrivata in mattinata, ndr) ha portato soldi freschi nelle tasche dei Rojiblancos. Nonostante una clausola da 18 milioni, il calciatore si è trasferito in Francia per una cifra superiore ai 20 milioni permettendo ai transalpini di rateizzare in più anni la somma e di non pagarlo in un'unica tranche. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, proprio il denaro incassato per Sarabia potrebbe essere reinvestito per Luis Alberto. Il Siviglia sarebbe pronto a bussare alle porte di Formello con un'offerta da 25 milioni di euro, comprensivi di bonus, per provare a convincere Lotito e Tare. Si attende una risposta della Lazio che valuta il calciatore tra i 30 e 40 milioni e che difficilmente accetterebbe offerte sotto ai 30. Fanno fede i 25 milioni più 5 di bonus proposti lo scorso anno al fotofinish del calciomercato estivo e rifiutati dalla società. La Lazio considera il giocatore un autentico fuoriclasse nel pieno della sua maturazione calcistica e non vuole lasciarselo scappare o comunque vuole monetizzare al massimo dalla sua cessione. Monchi, dal canto suo, ha sempre ritenuto troppo alta la valutazione della Lazio, ma vista la fumata bianca con il Psg, la richiesta continua di Lopetegui e la voglia di Luis Alberto di indossare la maglia dei Nervionenses potrebbe spingersi anche oltre. Il calciomercato è ancora lungo e tutto può succedere, ma il Siviglia sembra non voler mollare la presa sul numero dieci biancoceleste. Quale sarà il futuro del Mago?

