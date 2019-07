Lazio, per l'ufficialità di Lazzari si attende l'accordo tra Murgia e la Spal

Dettagli, da limare. Le ultime carte, gli ultimi discorsi. Manca poco, poi Manuel Lazzari potrà essere ritenuto ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Tra i biancocelesti e gli emiliani l'accordo è totale, così come con il giocatore. Alla Spal andranno 10 milioni di euro (probabilmente 7 di parte fissa più 3 di bonus facilmente raggiungibili) più il cartellino di Alessandro Murgia, valutato intorno ai 5 milioni. E l'ultimo particolare da definire è proprio il compenso che il centrocampista andrà a prendere in Emilia, lo riporta La Nuova Ferrara. Il ds Vagnati è al lavoro per trovare l'accordo, dovrebbe essere questione di ore, poi si potrà definire chiusa un'operazione importante e che renderà felici tutti: la Lazio avrà il suo esterno, la Spal tanti soldi e un centrocampista dal sicuro potenziale.

