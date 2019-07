Lazio, Colasanto: “Lazzari sarebbe perfetto con Caicedo". E su Vavro...

L'agente FIFA, Filippo Colasanto, è intervenuto ai microfoni di ElleRadio. Ecco le sue parole su Lazzari e sul calciomercato della Lazio, che per lui sarà di ottimo livello: “Lazzari è un giocatore che fa dei cross il suo punto di forza. Proprio per questa sua capacità credo che sarebbe perfetto con Caicedo al centro dell'attacco. L'esterno spallino rappresenta certamente un ottimo colpo, purtroppo è costato il sacrificio di Murgia che secondo me è un ottimo elemento. Alla fine dei conti è stata un'operazione importante sia per la Lazio che per la Spal. Comunque, quest’anno la Lazio ha avviato un mercato abbastanza importante, ormai da anni i biancocelesti attuano acquisti straordinari grazie alle intuizioni di Tare. Basti pensare a cosa portò l’arrivo di Klose a parametro zero. Questo vuol dire avere una dirigenza preparata e incisiva".

GLI ALTRI OBIETTIVI: “Ci sono altri profili da tenere d’occhio, Hinterregger è il classico giocatore “pazzo”, in una sua precedente squadra ha fatto dichiarazioni contro il suo allenatore che gli sono costate la cessione. Va fatto notare che finalmente i grandi calciatori stanno iniziando ad accettare di nuovo le offerte dei club italiani, è un effetto che credo sfrutti ancora il traino dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, così come era accaduto negli anni Ottanta con Maradona. Portare determinati giocatori non può che far bene non solo dal punta di vista della visibilità, ma anche della competitività alla Serie A” - poi su Vavro - “Vavro è sicuramente un giocatore che può far fare un salto di qualità alla Lazio. Pur essendo un classe ’96 è un giocatore già d’esperienza, gioca in Nazionale e a dispetto della sua stazza fisica è un giocatore rapido e veloce nella marcatura. Sarebbe un grande acquisto. Jony? Lo contattai attraverso il suo procuratore dell’epoca per provare a portarlo in Italia, è una buona ala ma non credo che possa fare il titolare: è vero che si muove bene a sinistra, ma ho maggiore curiosità su Adekanye, è piccolo fisicamente ma ha una forza esplosiva importante e può giocare anche come seconda punta”.

LAZIO, FATTA PER NETO E JORDAO AL BENFICA

LAZIO, LE PAROLE DI DAINO SU LAZZARI

TORNA ALLA HOMEPAGE