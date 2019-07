Lazio, Daino su Lazzari: "Che colpo! Tra i migliori in Italia nel suo ruolo"

Manca solo l'ufficialità, ma Manuel Lazzari può considerarsi un nuovo giocatore della Lazio. Un esterno duttile, concreto e soprattutto costante nelle sue prestazioni: tra i migliori esterni in Italia per quanto riguarda assist, cross e occasioni da gol create. Ai microfoni di TMW radio, di Lazzari alla Lazio ne ha parlato Daniele Daino, ex giocatore di Milan, Napoli e Bologna: "Lazzari grandissimo colpo della Lazio, lo abbiamo ammirato da vicino. Credo sia il migliore esterno in Italia".

