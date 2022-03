Lazio, lo spettacolo è solo sugli spalti - FOTOGALLERY

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cede nettamente alla Roma. La squadra di Sarri si inchina a quella di Mourinho e perde la stracittadina per 3-0 dopo una prestazione molto negativa. Se il rettangolo di gioco non ha dato scampo ai biancocelesti, diverso il discorso sugli spalti. La Curva Nord ha regalato ancora una volta spettacolo con una scenografia da applausi. "Le aquile non volano a stormi" con una splendida aquila a dominare tutto il settore. Peccato che in campo i giocatori non abbiano regalato lo stesso spettacolo. Tifosi che non hanno smesso di cantare per tutti i 94 minuti della sfida, con il solo Pedro che è andato a scusarsi per quanto mostrato. Decisamente troppo poco per una tifoseria che avrebbe meritato ben altra prestazione.