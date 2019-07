Lazio, Lombardi: "Ecco perché solo ora ho scelto la Salernitana"

Pomeriggio di amichevole, per Cristiano Lombardi. L'attaccante di proprietà della Lazio è in prestito alla Salernitana, con la quale ha disputato oggi il test con il Picerno, terminato con un pareggio per 1-1. Intervenuto in conferenza stampa, il classe '95 ha parlato anche del suo arrivo a Salerno e degli altri laziali che, prima di lui, hanno fatto esperienza in Campania: "È una situazione diversa dalla mia: molti di loro sono arrivati a Salerno appena diciannovenni, passando dalla Primavera direttamente a una piazza come questa. Non a caso, in passato ho fatto scelte differenti: non è per tutti giocare in quello stadio, se stavolta ho detto sì è perché è arrivato il tempo di mettersi alla prova. Non considero proprio l'esperienza di Trapani, ho fatto la A con Lazio e Benevento e voglio riconquistarla con la maglia granata. Obiettivi? Fare meglio dell'anno scorso, ero a Venezia e so quanto queste due squadre abbiano sofferto e fatto soffrire le proprie tifoserie. Non ha senso lanciarsi in pronostici a fine luglio, sarà il campo a dire dove potremo arrivare. Ventura è una garanzia, ora tocca a noi calciatori".

