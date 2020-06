Lazio, Lopez: "Con l'Atalanta crocevia decisivo. Niente tifosi? Ci si abituerà"

L'ex centrocampista della Lazio, Antonio Lopez, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per parlare di diversi temi. Dalla ripresa del campionato, alla lotta Scudetto con la Juve, fino al delicatissimo incontro con l'Atalanta in programma la prossima settimana: "I giocatori hanno sicuramente tanta voglia di tornare a giocare, sono certo che stiano letteralmente scalpitando. Si torna in campo senza tifosi, ci sarà inevitabilmente l’impatto ma poi ci si abituerà: in palio ci sono ancora tanti punti preziosi e chi sarà schierato dagli allenatori darà certamente il massimo, sarà importante l’aspetto legato alla concentrazione. Inzaghi questo periodo avrà sicuramente lavorato molto con i suoi ragazzi dal punto di vista mentale. La Lazio è ad un punto dalla Juventus, ci sono buonissime chance per arrivare fino in fondo. Pronti, via ed il primo ostacolo a Bergamo sarà subito un crocevia importante. il primo obiettivo da centrare aritmeticamente è la qualificazione alla prossima Champions League: strada facendo si vedrà se i biancocelesti riusciranno a duellare fino in fondo per lo Scudetto”.