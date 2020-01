Lazio, Lotito convoca Senad Lulic per il rinnovo: i dettagli

Senad Lulic si sente più in forma che mai. Nell’ultimo mese è rinato: il gol in Supercoppa ed un’altra prestazione super con il Napoli in campionato. Dopodomani, al rientro dopo la squalifica contro la Sampdoria, cercherà di regalare un altro dispiacere al connazionale Dzeko. E mentre la Bosnia annuncia che il capitano della Lazio rientrerà in Nazionale per gli spareggi di Euro 2020, dalle parti di Formello si parla del suo futuro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il giocatore era rimasto d’accordo con la società che avrebbe raggiunto la sua famiglia in Svizzera a giugno, ma già ci avrebbe ripensato. In scadenza di contratto, Lulic ha ricevuto la promessa di sedersi a parlare con la dirigenza di un eventuale rinnovo alla fine del mercato di gennaio. L’uomo del 26 maggio vorrebbe continuare a giocare un altro anno e sarebbe disposto a farlo anche con un’altra maglia nel campionato italiano. Lulic, però, sta dimostrando di poter dare ancora molto alla causa biancoceleste, sarebbe davvero un peccato lasciarlo partire.

Lazio, Nicoli: “Il gol al derby come arrivare in cima ad una montagna. Su Lovati…”

Lazio, la Capitale si blinda: i provvedimenti per il derby

TORNA ALLA HOMEPAGE