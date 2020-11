Lazio, Lotito fiero del nuovo aereo: "Il nostro simbolo nei cieli d'Italia, d'Europa e del mondo"

L'aereo ufficiale della Lazio è pronto e accompagnerà la squadra nelle sue trasferte nazionali e internazionali. Anche il presidente Claudio Lotito ha voluto commentare questa novità, coincisa con i 120 anni di storia della società: "È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta." - le parole del patron biancoceleste apparse sul sito ufficiale della Lazio - "Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori”.

