Delio Rossi: "In Italia la differenza la fanno i 35enni, è grave! E sulla Lazio..."

Intervenuto ai microfoni di TMW, Delio Rossi ha raccontato le sue sensazioni sul campionato italiano: "C'è da chiedersi il motivo per cui la differenza la fanno i trentacinquenni. La dice lunga sul nostro campionato. Ibra, Dzeko e Ronaldo sono decisivi ma il meglio di sè lo hanno già dato. Mi viene da chiedermi cosa sarà il nostro campionato. E' preoccupante. Il nostro calcio è sempre stato molto tattico e la differenza la fa l'intensità che ritroviamo invece in altri campionati anche inferiori al nostro. Prendiamo l'Atalanta: se ha intensità può giocarsela con tutti, in caso contrario può prenderne anche 5 dal Liverpool".

SULLA LAZIO: "Fermo restando che il campionato è anomalo, alla Lazio si sta verificando quel che era prevedibile. Se non sei abituato a giocare la Champions ogni anno e ci torni dopo 13 stagioni, volendo o no il focus è proprio sulla Champions e perdi qualcosa in campionato. La Lazio dovrebbe pensare che la Champions è importante ma senza rischiare di perdere terreno in campionato col rischio peraltro poi di non rientrare nella Champions stessa".