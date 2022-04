Lazio, Lotito sull'indice di liquidità: "Società con milioni di debiti lo hanno a posto. Le altre..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Presente alla presentazione del libro di Vincenzo Sanguigni, intitolato 'La Corporate Governance delle società di calcio professionistiche. Un'analisi sul campo', Claudio Lotito ha parlato, tra gli altri argomenti, dell'indice di liquidità, introdotto come criterio per l'iscrizione al campionato di Serie A. Di seguito, le sue parole sul tema: "Indice di liquidità è un elemento importante, ma deve essere in un contesto combinato, per vedere lo stato di salute della società. Devi vedere l'aspetto patrimoniale e la legge prevede in caso l'inserimento di soldi. Perché una società è in crisi? Ha una serie di sintomi per cui giustamente ha bisogno di inezione di capitali. Ma una società che paga in anticipo tasse e stipendi, 3-4-5 mesi in anticipo, con la cassa investimenti, nessun mutuo o leasing. Ma la fotografia è al 31 marzo. In un quadro di questo genere tu mi dici di mettere i soldi, ma per fare che? Questa estate l'ho fatto per il mercato perché ho dato la parola a Sarri".

PARADOSSO - "Il paradosso è questo, le società che hanno debiti da 500, 700 o 830 milioni hanno l'indice di liquidità a posto, perché tu trasformi a medio e lungo termine l'indebitamento. Io faccio un bond a cinque anni che ridiscuto alla fine quindi una società a rischio default ma con l'indice di liquidità a posto. Noi dobbiamo mettere in piedi un sistema che obblighi le società a intraprendere un percorso virtuoso. Se non hai soldi, non compri, vendi. Questo doveva essere il sistema. La comunicazione rappresenta una cosa diversa rispetto alla realtà e all'esterno passa che le squadre di Serie A non vogliono il percorso virtuoso. Noi abbiamo fatto una commissione permanente per fare le riforme del sistema. Riforme approvate all'unanimità, d'accordo con la federazione e oggi invece ci troviamo con qui dice "comando io e decido io".

