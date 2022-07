Lazio, Luis Alberto e Pedro: il selfie è tutto spagnolo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio continua a lavorare in vista della prossima stagione. I biancocelesti sono ormai da 10 giorni ad Auronzo di Cadore e sotto le Tre Cime di Lavaredo c'è spazio non solo per il campo ma anche per momenti di relax e perché no qualche selfie. Al termine della sessione di allenamento mattutina, unica nella giornata, Luis Alberto e Pedro si sono dilettati in qualche scatto negli spogliatoi dello Zandegiacomo. I due spagnoli hanno quindi postato su Instagram una foto che li ritrae sorridenti, immancabile l'emoji dell'aquila.