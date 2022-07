AURONZO GIORNO 10 – Lazio, conclusa la seduta mattutina: il pomeriggio è libero

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore

AGGIORNAMENTO ORE 12:16 - Si conclude la seduta mattutina allo Zandegiacomo, l'unica della giornata. I giocatori lasciano il campo, l'unico a restare è Kamenovic che prosegue con il differenziato

AGGIORNAMENTO ORE 12:05 - Centrocampisti e attaccanti hanno concluso gli esercizi atletici e hanno fatto rientro negli spogliatoi

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - SI fa sentire ancora mister Sarri che chiede ai suoi difensori di aumentare il ritmo

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 - Fa il suo ingresso in campo Kamenovic che, seguito da un membro dello staff di Sarri, svolge un lavoro differenziato

AGGIORNAMENTO ORE 11:46 - Si alternano i portieri, questa volta è il turno di Maximiano e Adamonis. Furlanetto e Alia proseguono l'allenamento sotto gli occhi di Grigioni

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 - Sarri lavora sulla linea difensiva che scappa all'indietro, insistendo in particolare sulla postura dei nuovi arrivati: Romagnoli, Casale e Gila

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Il gruppo viene diviso in due, a indossare il fratino rosso sono: Lazzari, Casale, Romagnoli, e Marusic; mentre indossano quello verde: Hysaj, Gila, Acerbi, Radu

AGGIORNAMENTO ORE 11:38 - Finita l'esercitazione per centrocampisti e attaccanti che si spostano sul campo adiacente per svolgere il lavoro atletico, dando il cambio ai difensori.

AGGIORNAMENTO ORE 11:35 - Ciro in grande stile insacca Furlanetto con uno splendido gol di tacco, servito da Akpa Akpro. Per il bomber scatta l'applauso da parte del pubblico presente

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Si fa sentire in campo Maurizio Sarri. Il mister non soddisfatto della scalata dei centrocampisti, tutti troppo in linea: "Troppo piatti, troppo piatti"

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Mentre Alia e Furlanetto sono stati chiamati da Sarri per l'esercitazione con la squadra, Maximiano e Adamonis proseguono l'allenamento con Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18 - I difensori proseguono gli esercizi atletici sul campo adiacente: Casale, Romagnoli, Gila, Acerbi, Marusic, Hysaj, Lazzari, Ruggeri, Marinacci. Kamenovic e Patric unici assenti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - L'esercitazione si svolge in campo ridotto diviso in tre zone, si lavora sulla scalata dei centrocampisti e dei due esterni. L'obiettivo finale è imbeccare i due attaccanti che devono finire in rete.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - La squadra si divide, attaccanti e centrocampisti scendono sul campo principale e vengono divisi un due gruppi. Quello dei rossi: Luis Alberto, Cataldi, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Kiyine, Immobile, Bertini, Rossi. I celesti: Cancellieri, Raul Moro, Luka ROmero, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Akpa Akpro e Alessio Romagnoli, dopo l'allenamento differenziato di ieri, sono tornati in gruppo

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Inizia l'allenamento per la squadra sul campo adiacente a quello principale. Dopo un breve discorso di mister Sarri, tutto il gruppo inizia il riscaldamento con alcuni esercizi atletici

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - I primi a scendere in campo sono Furlanetto e Alia. Inizia l'allenamento dei portieri. Lo staff di Sarri ha sistemato le due porte mobili all'altezza delle lunette dell'aree di rigore

AURONZO - La Lazio, reduce dalla seconda amichevole disputata ieri contro l’NK Dekani, è pronta per scendere di nuovo in campo. Allo Zandegiacomo li attende la seduta mattutina di allenamento, l’unica per oggi perché mister Sarri ha concesso ai suoi ragazzi il pomeriggio libero. L’appuntamento sul campo è fissato per le 11.