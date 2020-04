Lazio, Luis Alberto figurina speciale: "Re degli assist" dell'album Panini

Luis Alberto tra le figurine speciali dell'album Panini "Calciatori 2019-2020", quelle che riguardano il "Film del Campionato", la sezione speciale che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione. Lo spagnolo è il "re degli assist", scelto tramite un sondaggio sulla pagina social della Gazzetta dello Sport. Le figurine extra, in origine previste per il 28 marzo, saranno disponibili sabato prossimo 18 aprile, in abbinata al quotidiano sportivo. Insieme a Luis Alberto trovano spazio la vittoria della Juventus sull'Inter nel recupero dello scorso 8 marzo (a Torino a porte chiuse e l'Atalanta come "fabbrica dei gol".