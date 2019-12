Lazio, Luis Alberto re d'Europa degli assist: staccati Muller e De Bruyne

Luis Alberto sta vivendo una stagione d'oro. Dopo un anno in chiaroscuro, lo spagnolo sta trascinando la Lazio di Simone Inzaghi a suon di assist. Con i due cioccolatini forniti a Luiz Felipe e Sergej Milinkovic Savic, l'andaluso ha consolidato la prima posizione nella classifica degli assist della Serie A con 11 servizi vincenti. Un autentico record per il nostro campionato che porta il numero dieci biancoceleste in vetta anche alla classifica europea. Nessuno nei top 5 campionati del nostro continente viaggia al suo ritmo. Luis ha staccato tutti e alle sue spalle De Bruyne e Muller sono distanti due lunghezze. Quarto Son a 8, mentre in quinta piazza c'è Sancho con 7. Tre mesi da autentico prestigiatore per Il Mago che vuole continuare a stupire e a disegnare calcio. Simone Inzaghi e i tifosi della Lazio non possono far altro che gioire e sfregarsi le mani. Di seguito la top five degli assist in Europa:

1) Luis Alberto (Lazio) 11 assist

2) T. Muller (Bayern Monaco) 9 assist

2) K. De Bruyne (Manchester City) 9 assist

4) Son (Tottenham) 8 assist

5) Sancho (Borussia Dortmund) 7 assist

SERIE A, LA CLASSIFICA DEGLI ASSIST

LUIS ALBERTO DA RECORD IN SERIE A

