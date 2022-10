Lazio, Luis Alberto sedotto dal pubblico: “È sempre una goduria…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i festeggiamenti in casa Lazio per la vittoria di oggi contro lo Spezia. Tra le immagini che si posso utilizzare per raccontare le emozioni e la bellezza di questa giornata, c’è senza dubbio quella dell’Olimpico gremito. 41.000 tifosi hanno preso posto all’interno dello stadio per fiancheggiare la propria squadra del cuore. Cori, sciarpe e bandiere hanno colorato gli spalti ininterrottamente per tutta la durata del match, ma anche prima e dopo. Spettacolo puro per chi ha potuto osservarli dal vicino, ne è rimasto estasiato Luis Alberto che sui social ha voluto festeggiare i tre punti sottolineando quanto tutto questo sia stato fondamentale. Questo il messaggio che accompagna il post su Instagram: “È sempre una goduria vincere davanti a tanti cuori biancocelesti”

