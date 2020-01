Lazio, Luis Alberto sui social: “Pubalgia? Fake”

Nel secondo tempo del derby della Capitale, Simone Inzaghi ha fatto uscire dal campo Luis Alberto, sostituendolo con Marco Parolo. Lo spagnolo ha espresso dalla panchina tutto il proprio rammarico per il cambio ma, nelle interviste post-gara, l’allenatore ha sottolineato che il ‘Mago’, alle prese con un affaticamento in settimana, non era al massimo della condizione. Nei giorni scorsi, hanno iniziato a circolare voci relative ad un possibile infortunio del centrocampista, a cui lui stesso ha voluto replicare. Sul proprio profilo Instagram, riferendosi all’ipotesi pubalgia, ha risposto con un ‘fake’, che lascia comprendere quanto il problema sia, per fortuna, lontano dalla realtà.

