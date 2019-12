Lazio, Lulic firma un'altra finale: Nedved e Fiore sempre più vicini

Chi, se non lui? Lulic ha colpito anche in questa finale. Con due minuti di ritardo rispetto al 71 tanto caro, ma poco importa. La Juventus è caduta, la mannaia di Senad ha fatto ancora il suo dovere. In coppa, ormai, è una sentenza. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha firmato due gol in tutto nelle finali giocate, solo Nedved e Fiore hanno messo a segno più reti in sfide come queste (3). Per quanto riguarda il minutaggio, il capitano biancoceleste fa scuola: 644 giri di lancette nelle gare che vedevano in palio un trofeo. Dietro solamente a Favalli (720'). Nella top ten della classifica in questione si leggono diversi nomi: Candreva (390'), Mancini (416'), Nedved (519'), Mihajlovic (534'), Marchegiani e Negro (540'), Radu (613'), Nesta (630'). Per quanto riguarda invece le presenze, Lulic continua la sua scalata. Ora è quinto, a quota 345. Sempre primo Favalli (401), seguito da Wilson (394), Negro (376) e Radu (362).

