Lazio, Lulic: "Sto meglio ma non ancora bene. Voglio tornare presto"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel, Senad Lulic ha parlato anche delle sue condizioni e della voglia di tornare in campo. Fermo dopo un doppio intervento alla caviglia, il capitano biancoceleste non è ancora tornato in campo a Formello, ma spera presto di potersi rimettere in gioco per dare una mano ai suoi compagni, almeno nello sprint finale del campionato: "Sto meglio ma non ancora bene. Spero di tornare presto. Non è semplice dopo tutto quello che è successo. Voglio dare una mano alla squadra e terminare questa stagione".



