Lazio, Maifredi su Rovella: "Meglio di Locatelli, sta diventando importante"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Manca sempre meno a Belgio - Italia. Tra le fila degli azzurri c'è anche Nicolò Rovella, convocato per la prima volta in Nazionale maggiore dal ct Luciano Spalletti. Ai microfoni di TMW Radio Mister Gigi Maifredi ha parlato proprio del centrocampista biancoceleste, facendo un paragone con il suo compagno di reparto nell'Italia Manuel Locatelli. Queste le sue parole: "Rovella o Locatelli titolare in Nazionale? Chi scegli va bene. Sono tutti e due carichi. Rovella sta diventando importante in una squadra che è una sorpresa, l'altro dopo dei problemi è tornato titolare alla Juve. Stimo Locatelli ma per la verve che ha ora sceglierei Rovella".