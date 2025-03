Lazio | Marchegiani e i ricordi europei: "Manchester, la finale di Parigi e Praga. Vi racconto tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Questa sera è una di quelle notti europee che la Lazio insegue da tempo. Vincere questa sera consentirebbe agli uomini di Baroni di raggiungere i quarti di finale di Europa League e continuare un percorso europeo fin qui eccelso. Luca Marchegiani, ex giocatore biancoceleste che con le sue 58 presenze è il portiere con più presenze europee nella storia della Lazio, è stato intervistato da Il Cuoio in vista della sfida al Viktoria Plzen.

Marchegiani ha già affrontato una squadra della Repubblica Ceca con l'aquila sul petto, nel doppio confronto con lo Sparta Praga nel 2001: "Affrontare squadre della Repubblica Ceca non è mai semplice e poi hanno una caratteristica, che era evidente in quello Sparta Praga e nel Viktoria Plzen che sfiderà la Lazio oggi. Sono squadre toste, difficili da affrontare. Sono squadre organizzate e impegnative".

L'ex portiere si è poi soffermato sulle difficoltà nell'affrontare squadre del genere, le quali tendono a puntare sull'agonismo e sulla prestanza fisica: "La mia Lazio era più forte di quello Sparta Praga, così come la Lazio di baroni è più forte del Viktoria Plzen. Ma fare risultato in Repubblica ceca non è mai semplice". La Lazio di quella stagione, quando affrontò lo Sparta Praga, ma anche nell'anno precedente, ha forse qualche rimpianto per come finì il percorso europeo. "Noi in quella stagione sbagliammo solo una partita, quella con il Valencia", questo il pensiero di Marchegiani.

L'ex biancoceleste ha poi rivelato come la vittoria a Montecarlo contro il Manchester United sia stata il momento più bello con l'aquila sul petto: "È stato il punto più alto. Un momento indimenticabile, arrivato dopo due stagioni europee fantastiche". Non andò allo stesso modo a Parigi contro l'Inter, ma secondo Marchegiani quell'Inter era una squadra fortissima e con un Ronaldo in più, oltre all'inesperienza biancoceleste che ha sicuramente inciso sull'esito della sfida.

In conclusione, tornando sulla sfida di stasera, Marchegiani mette in guardia la Lazio ricordando la doppia sfida con il Losanna nel 1998. I biancocelesti passarono a fatica: "Non esistono gare semplici in Europa".